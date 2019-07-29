Тело боксёра Максима Дадашева задерживается в США из-за проблем с документами

Тело российского боксёра Максима Дадашева не могут отправить из США в Петербург из-за бюрократических проволочек. Об этом 29 июля сообщили в Федерации бокса России. Ранее сообщалось, что отправка намечена на вторник, 30-е число.

«Тело будет отправлено в Санкт-Петербург в среду или четверг. Процесс затягивается из-за небольших сложностей с документами», – сказал ТАСС собеседник агентства.

Также стало известно, что юристы готовят иск к организаторам поединка из-за двух возможных нарушений. Иск будет подан от имени вдовы Дадашева.

«Для подачи иска есть два фактора: в первом есть подозрение, что не была проверена подлинность медицинских документов Максима и что у него до этого были проблемы со здоровьем. Второй фактор: были нарушены правила оказания первой медицинской помощи боксеру как в ринге, так и за его пределами, что тоже могло привести к такому результату», – рассказали в Федерации бокса.