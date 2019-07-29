Тело боксёра Максима Дадашева задерживается в США из-за проблем с документами
Тело российского боксёра Максима Дадашева не могут отправить из США в Петербург из-за бюрократических проволочек. Об этом 29 июля сообщили в Федерации бокса России. Ранее сообщалось, что отправка намечена на вторник, 30-е число.
«Тело будет отправлено в Санкт-Петербург в среду или четверг. Процесс затягивается из-за небольших сложностей с документами», – сказал ТАСС собеседник агентства.
Также стало известно, что юристы готовят иск к организаторам поединка из-за двух возможных нарушений. Иск будет подан от имени вдовы Дадашева.
«Для подачи иска есть два фактора: в первом есть подозрение, что не была проверена подлинность медицинских документов Максима и что у него до этого были проблемы со здоровьем. Второй фактор: были нарушены правила оказания первой медицинской помощи боксеру как в ринге, так и за его пределами, что тоже могло привести к такому результату», – рассказали в Федерации бокса.
Справка:
20 июля Дадашев провел бой в рамках отборочного турнира IBF против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. После 11-го раунда секунданты российского боксера прервали матч. Дадашева экстренно госпитализировали с подозрением на отек мозга. Спортсмену провели трепанацию черепа. Несмотря на все усилия врачей, спустя трое суток он скончался. Максиму Дадашеву было 28 лет. У него остались жена и двухлетний сын.
Первый тренер Дадашева рассказал «Фонтанке» о том, что в прошлом спортсмен мучился сильными головными болями после вирусного менингита.
Максим Дадашев – российский боксёр, призер чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова. С 2016 года переехал в США, где начал профессиональную карьеру боксера.