«Ребята, не бейте его!» – «Фонтанка» показывает, кто остановил выступление «Чайфа» на Дворцовой

Распылившего баллончик в толпе на Дворцовой площади во время концерта ко Дню ВМФ остановили сами зрители. Потасовка попала в кадр очевидца Татьяны.

На кадрах видно, как двое крупногабаритных мужчин в тельняшках хватают противника в зелёной футболке, склоняют его к асфальту. Пленённый обладатель баллончика теряет туфлю. Наблюдающие картину дамы кричат: «Ребята, не бейте его!»

По словам Татьяны, перцовый газ в толпе распылили дважды.

Как ранее писала «Фонтанка», концерт группы «Чайф» вечером 28 июля остановила потасовка с участием молодых людей, одетых в форму моряков. Один из зрителей отреагировал на агрессивных соседей с помощью газового баллончика. Лидер музыкального коллектива Владимир Шахрин пытался вступить в переговоры и попросил стороны «отставить мордобой». Гитарист Владимир Бегунов рассказал, что драка зацепила также рядом стоявших девушек.