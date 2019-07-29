Происшествия
В Италии на автостраду упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал в Италии на автостраду А26 в районе населенного пункта Сан-Микеле, недалеко от съезда на трассу Турин – Пьяченца. Как сообщает 29 июля агентство ANSA, погиб пилот.
Ultraleggero precipita sull'autostrada #A26, morto il pilota #ANSA https://t.co/uPMqjiu6Lm— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) 29. Juli 2019
Самолет упал на полосу для аварийной остановки и не повредил находившиеся в этот момент на шоссе автомобили. Одной из версий катастрофы прибывшие на место спасатели назвали внезапное ухудшение самочувствия пилота.