В Италии на автостраду упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет упал в Италии на автостраду А26 в районе населенного пункта Сан-Микеле, недалеко от съезда на трассу Турин – Пьяченца. Как сообщает 29 июля агентство ANSA, погиб пилот.

Самолет упал на полосу для аварийной остановки и не повредил находившиеся в этот момент на шоссе автомобили. Одной из версий катастрофы прибывшие на место спасатели назвали внезапное ухудшение самочувствия пилота.