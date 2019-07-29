Продолжается монтаж шпиля в жилом комплексе Golden City

Glorax Development

Масштабный проект компании Glorax Development на намывных территориях Васильевского острова Golden City в скором времени обретёт архитектурную доминанту – золотой шпиль. На сегодняшний день в VI квартале Golden City завершена установка 3 яруса конструкции.

Финальные детали шпиля поднимут наверх в ближайшее время – они уже собраны на земле и готовы к монтажу. Символ Golden City состоит из более чем 700 деталей, его высота от основания до самой верхней точки – 52,4 метра, общий вес – 109,2 тонны. Специалисты поднимают детали шпиля поэтапно. Сначала элементы скрепляют между собой сварочным методом на земле, после этого поднимают при помощи башенного крана на высоту 100 метров.

Glorax Development

Золотые декоративные навершия и шпиль жилого комплекса Golden City сделают проект знаковым для Санкт-Петербурга. Концепция голландского консорциума KCAP+Orange Architects, призванная украсить морской фасад города необычным и узнаваемым архитектурным решением, получила признание экспертов в области градостроения и покупателей.

Glorax Development

Всего проектом Golden City предусмотрено возведение шести кварталов бизнес-класса общей площадью более 450 000 кв. м. Сейчас Glorax Development возводит VI и VII кварталы общей площадью порядка 100 000 кв. м. В рамках проекта запланировано также строительство делового квартала, состоящего из пяти офисных зданий. Квартирография жилого комплекса включает 25 видов планировочных решений, в том числе популярные форматы «студия», «евростандарт», а также квартиры с окнами на две стороны и с увеличенным количеством санузлов. В числе необычных предложений – двухуровневые квартиры и квартиры с террасами. Все жилые помещения предполагают свободную планировку и панорамное остекление. Среди преимуществ Golden City также можно выделить благоустройство с ландшафтным дизайном, качественные материалы отделки и дизайнерское оформление парадных, комплексные системы безопасности и собственную инфраструктуру. Жилой комплекс расположен на первой береговой линии Финского залива, корпуса спроектированы таким образом, что из большинства квартир открывается живописный вид на воду.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents