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29.07.2019 15:54
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Продолжается монтаж шпиля в жилом комплексе Golden City

Продолжается монтаж шпиля в жилом комплексе Golden City

Glorax Development

Масштабный проект компании Glorax Development на намывных территориях Васильевского острова Golden City в скором времени обретёт архитектурную доминанту – золотой шпиль. На сегодняшний день в VI квартале Golden City завершена установка 3 яруса конструкции.

Финальные детали шпиля поднимут наверх в ближайшее время – они уже собраны на земле и готовы к монтажу. Символ Golden City состоит из более чем 700 деталей, его высота от основания до самой верхней точки – 52,4 метра, общий вес – 109,2 тонны. Специалисты поднимают детали шпиля поэтапно. Сначала элементы скрепляют между собой сварочным методом на земле, после этого поднимают при помощи башенного крана на высоту 100 метров.

Glorax Development
Glorax Development

Золотые декоративные навершия и шпиль жилого комплекса Golden City сделают проект знаковым для Санкт-Петербурга. Концепция голландского консорциума KCAP+Orange Architects, призванная украсить морской фасад города необычным и узнаваемым архитектурным решением, получила признание экспертов в области градостроения и покупателей.

Glorax Development
Glorax Development

Всего проектом Golden City предусмотрено возведение шести кварталов бизнес-класса общей площадью более 450 000 кв. м. Сейчас Glorax Development возводит VI и VII кварталы общей площадью порядка 100 000 кв. м. В рамках проекта запланировано также строительство делового квартала, состоящего из пяти офисных зданий. Квартирография жилого комплекса включает 25 видов планировочных решений, в том числе популярные форматы «студия», «евростандарт», а также квартиры с окнами на две стороны и с увеличенным количеством санузлов. В числе необычных предложений – двухуровневые квартиры и квартиры с террасами. Все жилые помещения предполагают свободную планировку и панорамное остекление. Среди преимуществ Golden City также можно выделить благоустройство с ландшафтным дизайном, качественные материалы отделки и дизайнерское оформление парадных, комплексные системы безопасности и собственную инфраструктуру. Жилой комплекс расположен на первой береговой линии Финского залива, корпуса спроектированы таким образом, что из большинства квартир открывается живописный вид на воду.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents

 

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Новости компаний
Glorax Development
29.07.2019 15:54

Продолжается монтаж шпиля в жилом комплексе Golden City

Масштабный проект компании Glorax Development на намывных территориях Васильевского острова Golden City в скором времени обретёт архитектурную доминанту – золотой шпиль. На сегодняшний день в VI квартале Golden City завершена установка 3 яруса конструкции.
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