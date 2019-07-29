В Германии приезжий толкал людей под поезд. Погиб ребенок

Мужчина, который имеет африканское происхождение, толкнул женщину с ребенком под поезд в Франкфурте-на-Майне, после чего попытался проделать тоже самое с другим пассажиром.

«В понедельник восьмилетнего мальчика толкнули прямо перед прибывающим поездом на главном вокзале Франкфурта-на-Майне, после чего он погиб. Подозреваемый был арестован», – цитирует 29 июля заявление полиции федеральной земли Гессен издание Bz-Berlin.

Следователи установили, что неизвестный также столкнул мать ребенка, однако женщина смогла спастись. Злоумышленник попытался проделать тоже самое в мужчиной, однако не смог с ним справиться. Скрыться ему не удалось, так как прямо около вокзала его остановили прихожие.

Полиция возбудила дело по статье убийство. Про подозреваемого известно то, что он приехал в Германию из Эритреи.

ЧП привело изменениям в движении поездов.