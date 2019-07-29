Охранник детсада пошел с бензопилой на отца, требовавшего «отдать ребёнка» в воскресенье

Сторож детского сада в Челябинске ранил местного жителя бензопилой. Пьяный мужчина забыл, что в выходные учреждение не работает, и требовал отдать ему ребёнка.

Как сообщает издание 74.ru 29 июля, всё случилось в минувшее воскресенье, 28 июля. Подвыпивший отец заявился на территорию детсада и начал приставать к сторожу с требованием выдать ему отпрыска. Работник комбината пытался объяснить нарушителю спокойствия, что в выходной никаких детей тут нет, но получил по лицу. Тогда охранник взял в руки бензопилу и то ли случайно, то ли намеренно ранил оппонента. На место быстро прибыли сотрудники Росгвардии. Оба участника конфликта были доставлены в полицию, но сначала пострадавшему оказали помощь в больнице.