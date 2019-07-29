«Выпадением осадков». Красноярский губернатор рассказал о тушении лесных пожаров естественным путем

Глава одного из самых пострадавших от лесных пожаров регионов России Александр Усс объяснил, почему в некоторых районах вверенной ему территории со стихией не борются. Он сослался на общемировую практику.

«Это труднодоступная, горимая территория, где пожары происходят ежегодно, и рассматривается как у нас, так и во всем мире как естественное, природное явление. Эти труднодоступные территории как и у нас, так и в Канаде, США, Мексике тушатся естественным путем – выпадением осадков», – цитирует https://tass.ru/obschestvo/6712508 29 июля заявление Усса ТАСС.

При этом губернатор Красноярского края отметил, что часть лесов все-таки переведут в «зону охраны», где с возгораниями будут бороться, даже если они не угрожают населенным пунктам.

Общая площадь лесных пожаров летом 2019-го составила 2,3 млн га. Рослесхоз уверен в том, что «кризиса с пожарной ситуацией точно нет». Одним из самых пострадавших регионов стал Красноярский край, где зафиксировали 71 пожар на общей площади около 978 тыс. га. На территории края и Эвенкийского муниципального района введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. Кроме того, пожары выявлены в Иркутской области, Якутии, Ханты-Мансийском округе и на Ямале. Некоторые лесные пожары почти не тушат из экономических соображений.