Филиалы колоний-поселений на стройках и заводах Петербурга и Ленобласти позволят на 15% увеличить занятость заключенных

Управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти рассказало «Фонтанке», как новый закон, который позволит открывать филиалы колоний-поселений с общежитиями на крупных стройках и заводах, позволить увеличить уровень занятости заключенных.

Как рассказали в УФСИН, в колониях-поселениях № 1 и № 8, а также на участках колоний-поселений при исправительных колониях в Петербурге и Ленобласти в данный момент отбывают наказание 465 осужденных. Из них трудоустроены 237 человек – более 50%. И хоть в настоящее время в УФСИН заявок на открытие участков колоний-поселений на предприятиях регионов не поступало, по их мнению, принятие нового закона позволит трудоустроить дополнительно более 15% осужденных.

Напомним, что 22 июля был опубликован закон о внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс. Он позволит с 1 января 2020 года открывать при крупных предприятиях и стройках филиалы колоний-поселений и исправительных центров, где отбывают наказание приговоренные к принудительным работам. В филиалы смогут попасть те, кто сел за нетяжкое преступление на небольшой срок, и заключенные, чей режим был смягчен. Места в общежитиях и условия для труда оставлены за нанимателем, он же должен «оказывать содействие» администрации колонии-поселения в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных.