Александр Беглов посетил школу на пр. Космонавтов, которую строит «Эталон ЛенСпецСМУ»

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

Врио Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел плановый объезд строящихся объектов инфраструктуры Пушкинского и Московского районов Санкт-Петербурга, среди которых была школа на проспекте Космонавтов.

Генеральным подрядчиком строительства объекта является компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

В конце 2017 года компания «Эталон ЛенСпецСМУ» победила в аукционе на строительство школы на проспекте Космонавтов. Объект был включен в адресную инвестиционную программу Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. Изначально в контракте был прописан срок сдачи – 10 декабря 2019. Однако в ноябре 2018 года, когда Александр Беглов в рабочем порядке посетил Московский район, он распорядился ускорить ввод объекта в эксплуатацию и сдать его на три месяца раньше срока.

В ходе своего визита Александр Беглов отметил, что компания «Эталон ЛенСпецСМУ» выполняет все взятые на себя обязательства. «Вот с кого надо брать пример, город должен знать своих героев! – похвалил строителей врио Губернатора. – Несмотря на сложности, сделано все качественно, есть два бассейна, и 825 детишек скоро пойдут в школу!»

«У Группы «Эталон» большой опыт в строительстве, помимо жилья мы занимались инфраструктурными, промышленными, социальными объектами. Компания выступала генеральным подрядчиком строительства «ЭкспоФорума», Депо «Южное», также мы строили «Музей железных дорог России». Наша Компания обладает всеми необходимыми финансовыми и техническими ресурсами, а также внушительным штатом квалифицированных специалистов, что позволяет нам вести работы на школе с опережением графика», – прокомментировал генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина.

Общая площадь здания составит более 20 тыс. кв. м. Помимо учебных помещений, столовой, кабинетов для проведения дополнительных развивающих занятий, актового зала и библиотеки школа будет включать в себя 2 бассейна и 2 спортивных зала. Она также будет оборудована спортивными площадками для мини-футбола, настольного тенниса, площадкой для уличных тренажеров, 60-метровой беговой дорожкой, комбинированной площадкой для баскетбола и волейбола, площадкой ОБЖ и сооружениями для прыжков в длину. На территории школы предусмотрено создание игровых площадок для детей младших классов, а также площадка для отдыха.

Справка о ГК «Эталон»