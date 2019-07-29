Со стройки школы на Маршала Казакова госпитализировали рабочего. Мужчина упал при демонтаже лесов

Рабочий получил травмы на стройке школы в Красносельском районе Петербурга 29 июля. О происшествии в социальных сетях рассказали очевидцы.

Мужчину на носилках запечатлели у второго корпуса 68-го дома на улице Маршала Казакова. Пострадавшего выносили со строительной площадки будущей школы.

По данным «Фонтанки», скорую на объект вызвали около двух дня. Помощь потребовалась 26-летнему приезжему из Таджикистана после падения с трёхметровой высоты.

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В компании-подрядчике отметили, что разнорабочий ООО «Лентехстрой» (субподрядчик) упал с высоты, выполняя работы по демонтажу строительных лесов внутри здания.

«Скорая помощь забрала пациента живым и в сознании, доставила в больницу. Все работы проводились с полным соблюдением техники безопасности: рабочий был в специальной одежде, каске и страховочном поясе», — отметили в компании.