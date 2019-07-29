Маугли из Саратова. Полиция забрала 6-летнюю девочку из дома-псарни

Сотрудники полиции в Саратове забрали 6-летнюю девочку у матери, которая устроила из своего дома псарню. Ребёнок жил в антисанитарии в компании 25 собак, двух котов и кролика.

Как сообщает 29 июля «Взгляд-инфо», правоохранители отреагировали на публикацию в СМИ, в которой волонтёры сообщили о перекупщице, содержащей в неволе около 30 животных. В той же статье содержались фото очень грязной квартиры и собак карликовых пород, которых сложно назвать здоровыми. Но спасать пришлось не только животных. В жутковатых антисанитарных условиях жила дочь хозяйки дошкольного возраста.

«По факту публикаций в СМИ на место немедленно выехали представители отдела ПДН совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, девочку изъяли. Проверка продолжается», – рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области Анастасия Захарова.

Она также отметила, что до мая 2019 года семья стояла на учете как неблагополучная «по тем же основаниям», а когда учет был снят, мать взялась за старое.

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«Когда волонтеры забрали собак и ушли, женщина написала заявление в полицию, согласно которому собак у нее украли. Идет проверка. Девочка находится в реабилитационном центре», – добавила Анастасия Захарова.