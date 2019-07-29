Путин посетовал на отсутствие связи между «словами и бумажками» и ценами на коммунальные услуги

Президент России на встрече с главой ФАС 29 июля напомнил о жалобах граждан на рост тарифов, несмотря на заявленные ограничения.

«Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По его словам, во время «Прямой линии» люди жаловались на необоснованный, по их мнению, рост цен на коммунальные услуги. Путин отметил, что недовольство фиксируется во многих регионах страны.

Глава ФАС Игорь Артемьев, в свою очередь, напомнил, что тарифы не устанавливают по принципу «инфляция-минус». Законодательство также позволяло регионам совершенно законно превышать установленные индексы. В 2018 году было выявлено 498 таких случаев. «По вашему поручению и поручению председателя правительства [Дмитрия Медведева] в настоящее время эти «дырки» закрыты», – рапортовал Артемьев.

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По его словам, постановление запрещает устанавливать тарифы выше норм правительства. «Та история, которая продолжалась 20 лет в связи с теми законами 1990-х годов, завершена», – резюмировал глава ФАС.

Владимир Путин с ним не согласился. «Не совсем <...> Если бы была завершена, люди на это не жаловались бы на прямую линию», – указал президент.

Артемьев заверил, что ведомство уже разобралось со случаем, озвученным во время общения главы государства с народом.