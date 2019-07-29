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Общество
29.07.2019 18:35
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Парад осколков. В День ВМФ Петербург опасался бизнесменов, а прилетело от военных

Остатки пиротехники падали на Дворцовый мост в День Военно-морского флота. С Петропавловской крепости салютовал ЗВО. Артиллеристы могли не рассчитать силу ветра.

Парад осколков. В День ВМФ Петербург опасался бизнесменов, а прилетело от военных

Праздничный финал Дня ВМФ в центре Петербурге Смольный мог поручить компании, замешанной в недавней трагедии в Белоруссии, где от разрывов снарядов погибла женщина. И когда элементы пиротехники полетели на зрителей, стоявших на Дворцовом мосту, казалось, что худшие опасения подтверждаются. На самом деле компания без происшествий выполнила свою часть, запустив фейерверк в Кронштадте, а за петропавловские выстрелы целиком отвечали военные.

Представление в Петербурге длилось четверть часа, с 22.30 до 22.45. Оно включало пару одновременных процессов – салют и фейерверк. Шум обеспечивали салютные орудия. Их стволы находились в горизонтальном положении и были направлены на Дворцовый мост. Пиротехническую иллюминацию в небо выстреливала другая батарея. Судя по видеозаписям, сильный ветер дул в сторону моста и доносил до него фейерверки и их остатки. Дворцовый был занят зрителями. На проезжую часть под их ноги падали осколки снарядов.

«Что-то пошло не так. Во время салюта в разные стороны летели вот такие вот осколки. О пострадавших вроде не сообщается», – написал очевидец.

Фотографии опубликованы в соцсети.

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Традиционно Смольный заключает контракт на праздничный фейерверк ко Дню ВМФ с подмосковной компанией «Пиро-Росс». Широким массам она стала известна менее месяца назад, когда в День независимости Белоруссии несколько снарядов калибра 195 миллиметров сдетонировали в пусковой установке. Погибла женщина, другие зрители получили травмы. Выяснилось, что тамошнее минобороны более десяти лет тоже сотрудничает с «Пиро-Росс». Компания поставляла салютные батареи и сами фейерверочные изделия, но ответственность за нештатные разрывы на себя не взяла. Тем не менее двух сотрудников «Пиро-Росс», Максима Сапронова и Константина Денисова, арестовали. Они приезжали в Минск в качестве консультантов.

Белорусская трагедия случилась 3 июля, к этому времени администрация Петербурга уже заключила контракт с «Пиро Росс» на организацию и проведение праздничного фейерверка, посвященного Дню ВМФ. Условия договора предусматривали пятнадцатиминутное зрелище стоимостью 600 тысяч рублей с использованием, в том числе, 195-миллиметровых снарядов, а местом представления были указаны Петропавловская крепость или Кронштадт. Заказчику – комитету законности – предоставлялась возможность выбирать, куда отправлять батареи «Пиро Росс».

Гражданских пиротехников в итоге послали в Кронштадт, и их мероприятие прошло штатно, уточнили «Фонтанке» в комитете законности. А стрелять с территории крепости – салютными снарядами и фейерверочными – доверили целиком Западному военному округу.

Появления ЗВО на Петропавловке тоже можно было ожидать с некоторой опаской. В мае 2012 года пиротехнический дождь накрыл зрителей на Кронверкской и Мытнинской набережных, куда ветер относил горячие остатки снарядов.

Вчера дуло в другую сторону, причем сильно. Поправку на ветер военные вряд ли делали, потому что дымные облака после разрывов в небе почти моментально относило к Дворцовому мосту.

«Фонтанка» запросила комментарий у Западного военного округа. 

Представитель пресс-службы Анатолий Фомичев обещал высказаться позже, после изучения фотографий в соцсетях.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

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