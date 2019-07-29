Убийце сторожа в Кронштадте в четвёртый раз вынесли обвинительный приговор

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор Алексею Джигайло, который в августе 2013 года убил сторожа гаражного кооператива в Кронштадте. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Суд установил, что пьяный петербуржец в тот день сел за руль своего авто и принялся кататься между гаражами. Сторож сделал ездоку замечание, но тот отреагировал неадекватно, избив 63-летнего мужчину фонариком и прикладом пистолета, после чего ещё и переехал. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Решив избавиться от тела, злоумышленник положил труп в мешок и на резиновой лодке отплыл от берега Финского залива на 500 метров, где спрятал сторожа в камышах. Позднее мертвеца нашёл рыбак, а убийцей занялись правоохранители.

Суд признал Джигайло виновным в убийстве и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 11 месяцев в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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Джигайло был задержан быстро, но рассмотрение дела шло тяжело. Первый обвинительный приговор был отменён в декабре 2015-го, второй – в апреле 2017-го, третий – в мае 2017-го.

На минувшей неделе суд уже выносил обвинительный приговор Джигайло, его жене и матери за организацию фальсификации и подделку доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности.

Как удалось доказать, мать и супруга кронштадтца вместе с защитником подсудимого Татьяной Александровой в марте 2017 года ознакомились с материалами дела в канцелярии городского суда. Сделали копии и передали их арестанту в ходе свиданий в СИЗО. Тот позаботился об изготовлении новых версий полученных бумаг, которые заменили процессуальные документы. Оригиналы же съела жена Джигайло.