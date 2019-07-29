Очевидцы: Пруды Таврического сада превращаются в болота. Мусор и мертвые утки плавают в воде

Пруды в Таврическом саду превращаются в болота, жалуются местные жители. По словам горожан, из водоемов не убирают мусор, мертвых птиц, водная гладь покрывается трясиной. Пост с фотографиями опубликован 29 июля в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» «Вконтакте».

«Уже второе лето подряд мы бьем в набат… Но городские власти, судя по всему, обожают постоянно наступать на одни и те же грабли. Они не только не выделили средства на очистку дна, но даже экономят на подаче воды!» – пишут авторы.

Это привело к гниению воды в буквальном смысле: из нее не достают ни мертвых уток, ни брошенный мусор, ни донные отложения. Вода стала мутной, зеленой, сделав водоемы больше похожими на болото, чем на пруды. «Фонтанка» направила запрос в комитет по природопользованию.

Напомним, в прошлом году наше издание рассказывало о гибели уток в Таврическом саду. Тогда очевидцы также сообщали о том, что мертвые птицы разлагаются в воде.