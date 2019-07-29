У грузовика с 20 тоннами пшеницы отказали тормоза на трассе в Ставрополье

В Ставропольском крае инспекторы ГИБДД заметили на трассе большегруз, у которого на ходу отказали тормоза. Полицейские сопровождали машину, пока водитель не смог остановиться.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю, во время патрулирования автодороги Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды сотрудники ДПС ГИБДД Грачевского района Ставрополья заметили грузовик с двумя прицепами, который опасно «вилял» на дороге из стороны в сторону.

Оказалось, что у большегруза, который вез 20 тонн пшеницы, отказала тормозная система. Оценив обстановку, инспекторы на двух патрульных машинах обогнали неуправляемый грузовик, включили «мигалки» и по громкоговорителю стали предупреждать водителей на «встречке» о приближающейся опасности.

Только через три километра на подъеме дальнобойщик смог сбросить скорость, вырулить на обочину и остановить машину с помощью ручного тормоза. Действия полицейских помогли избежать возможных ДТП, последствия которых, с учетом массы грузовика, могли быть крайне серьезными.

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«Водитель поблагодарил полицейских за оказанную помощь, сообщив, что эта дата станет для него вторым днем рождения», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.