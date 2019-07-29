Женщина на «Шкоде» не пропустила «Фиат» на Большом Сампсониевском. Пострадали дети

Два автомобиля не поделили перекресток в Выборгском районе Петербурга. В одном пострадала водитель, в другом – несовершеннолетние пассажиры.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 29 июля около 10:40. По предварительным данным, на пересечении Гренадерской улицы и Большого Сампсониевского проспекта 36-летняя женщина на автомобиле Skoda с московскими номерами при повороте налево не пропустила Fiat Doblo под управлением 48-летнего мужчины. Тот ехал со встречного направления прямо.

В результате аварии травмы получили женщина-водитель «Шкоды» и двое детей, которые ехали на заднем сиденье «Фиата». Дети были пристегнуты. Пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в больницу.