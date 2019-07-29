Выше проводов. Жители Васильевского острова снова наблюдают фонтан у «Приморской»

Не прошло и недели, как у станции метро «Приморская» на Васильевском острове снова «даёт представление» гигантский фонтан. О забившей из-под земли струе «Фонтанке» рассказали очевидцы 29 июля.

На присланных в редакцию кадрах виден столб воды, возвышающийся над проводами и рекламным щитом.

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Сегодня на Васильевском острове компания «Теплосеть Петербурга» проводит испытания, коммуникации не выдержали напора.

Горожане уже наблюдали пробившийся гейзер у «Приморской» 24 июля. На предприятии «Фонтанку» заверили, что сегодня течь дала другая труба. «Приняты все необходимые меры безопасности. Температура воды не превышает 35 градусов», — добавили в «Теплосети Петербурга».