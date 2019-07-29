«Маяк» готовил эксперимент с нейтрино: ученые из 32 стран разгадали тайну радиоактивного рутения, который накрыл Петербург

Ученые из 32 стран мира два года изучали выброс рутения-106, облако которого накрыло Россию и Европу в 2017 году. Результаты масштабной работы указали на уральский комбинат «Маяк» и его проект с итальянцами по поиску нейтрино.

Как пишет 29 июля N+1, изучали ЧП 70 ученых из 48 научных организаций, работающих в области ядерной физики, метеорологии и контроля состояния окружающей среды, а также радиохимии. Они обобщили и проанализировали все имеющиеся данные о выбросе, а также провели ряд радиохимических экспериментов с изотопами рутения, которые, по их мнению, подтвердили первоначальные предположения о связи с уральским комбинатом «Маяк».

Проанализировав последовательность появления радионуклидов, они смогли рассчитать направление движения выброса и его продолжительность и составить модель циркуляции. Моделирование показало, что выброс на «Маяке» мог произойти в период с вечера 25 сентября до полудня 26 сентября. А количество и изотопные характеристики самого рутения, по мнению ученых, свидетельствуют в пользу версии, что выброс мог произойти в процессе изготовления на «Маяке» радиоактивного источника для нейтринного эксперимента в Италии.

Сразу после этого, в декабре 2017 года, как напомнили исследователи, «Маяк» заявил, что не в состоянии произвести цериевый источник нейтрино с необходимыми параметрами, после чего итальянский проект SOX-Borexino был официально свернут.

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При этом российская межведомственная комиссия, которая искала первоисточник появления облака рутения-106 над Россией и Европой, пришла к заключению, что комбинат совсем не виноват.

Как писала «Фонтанка», уровень рутения после выброса оказался «экстремально высоким». Его зафиксировали даже приборы в Петербурге. В соцсетях начали распространяться панические сообщения с предложениями натирать лица спиртом и готовиться к худшему.