Навального выписали из больницы. Лечащий врач была против

Оппозиционера Алексея Навального отпустили из 64-й городской больницы Москвы, куда накануне его доставили с диагнозом «острая аллергическая реакция». Эту информацию подтвердила лечащий врач политика Анастасия Васильева.

«Его [Алексея Навального] только что под конвоем увезли в спецприемник», – цитирует 29 июля Васильеву телеканал «Дождь».

У Навального диагностировали контактный дерматит. После лечения политику стало лучше. Несмотря на заявление врача, оппозиционера выписали.

Васильева подчеркнула, что предположение об отравлении «неопределенными химическими веществами» не было проверено. Однако для уточнения этой версии будет назначена независимая экспертиза.

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Напомним, что Алексей Навальный арестован на 30 суток за анонс субботнего несанкционированного митинга у мэрии Москвы. 28 июля его госпитализировали. По словам его секретаря Киры Ярмыш, у политика наблюдался «сильный отек лица и покраснение кожных покровов».