В бассейн по паспорту, уголовные дела и депортации. В Германии борются с беженцами-хулиганами

Власти немецкого города Дюссельдорф пообещали жестко отреагировать на поведение десятков людей, которые устроили беспорядки в городском бассейне. Следствие считает, что хулиганы были беженцами.

«В таких случаях федеральное правительство, региональные и местные органы власти должны сотрудничать для принятия мер по прекращению их видов на жительство <...> Возбуждено уголовное дело», – цитирует 29 июля обер-бургомистра столицы федеральной земли Нижний Рейн-Вестфалия Томаса Гайзеля издание ZDF. Произошедшее в Дюссельдорфе попало на видео и быстро распространилось по немецкому сегменту Интернета.

По его словам, полиция сейчас выясняет имена 60 молодых людей, которые «захватили водную горку в бассейне», оскорбляли сотрудников и посетителей, а также вели себя вызывающе. Гейзаль отметил, что виновником стала «группа, вероятно, североафриканского происхождения».

Власти пообещали усилить меры безопасности на объекте, а также уже ввели паспортные проверки.