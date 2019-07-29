«Бутылочное горлышко» на въезде в Кудрово стало шире. Но никто не может ответить на вопрос как

«Бутылочное горлышко» на въезде в город Кудрово Всеволожского района Ленобласти расширили. За выходные на Ленинградской улице появилась вторая полоса.

Как сообщает со ссылкой на местных жителей издание 47 news 29 июля, на двух полосах въезда в Кудрово замечен новенький асфальт и даже вымощенный плиткой тротуар. Работы якобы вела некая компания «21 век», причём бурная деятельность не заканчивалась даже с наступлением темноты.

Десятью днями ранее «Фонтанка» писала, что расширения заторной Ленинградской улицы нет в ближайших планах Смольного. В адресной программе Дирекции по развитию транспортной системы не было вписано никаких средств на сооружение дополнительной полосы. Журналисты 47 news попытались выяснить, откуда на дорогу ни с того ни с сего взялись деньги, но никто из ответственных лиц не смог ничего объяснить. Также ни один из собеседников не сказал о получении хотя бы каких-то разрешительных документов.

Областной вице-губернатор по строительству Михаил Москвин заявил, что из бюджета точно ничего не тратилось, а значит, рассуждать на эту тему он не обязан. «Меня там вообще не было, только фотографии видел, а мало ли что на них может быть», – загадочно произнёс он.

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Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский также заметил, что дорога не является районной, а, значит, к нему по этому поводу лучше не обращаться.

«Рад, что появился некий благодетель и дал деньги на появление асфальта», – сказал он.

Глава Дирекции комплексного развития территорий Даниил Федичев, отвечавший за координацию действий на областном отрезке, тоже выразил радость от увиденного, но толком разъяснить происходящее не смог.

«Надеюсь, пробок будет меньше, а лучше, чтобы их вообще не было», – отметил он.

По информации 47 news, не менее 50 млн рублей на расширение Ленинградской дал владелец компании «Отделстрой» Марк Окунь.