Официальный срок оформления финской визы в Петербурге растянулся до 20 дней

Сезон отпусков и повышенный спрос на финский шенген привели к увеличению сроков оформления визы в Финляндию.

По данным Генконсульства страны, опубликованным на официальном сайте дипмиссии, при подаче документов сегодня, 29 июля, готовую визу можно будет забрать только через 18 дней, 16 августа. Если обратиться в пятницу, 2 августа, то документ выдадут 22 августа.

Напомним, в первые три недели июля спрос на финские визы в Петербурге вырос почти на 40%. В Генконсульстве признались, что не были к этому готовы. На прошлой неделе в дипмиссии заявили, что срок оформления – 15 дней, возможны задержки в 2-3 дня.

Для сравнения: по данным турфирм, оформление визы в Эстонию сейчас занимает не более двух недель.