«Ущерб природным ресурсам и вред людям». Госдума хочет пересмотреть приказ об экономической целесообразности тушения лесных пожаров

Власти предлагают оценить нормативный документ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 2015 года, на основании которого в Сибири и на Дальнем Востоке перестали тушить возгорания из-за «невыгодности», несмотря на жалобы людей на смог.

«Нужно пересмотреть ключевой документ – приказ Минприроды, в соответствии с которым какой-то пожар можно не тушить <...> Нужно говорить о том, чтобы подходы к оценке этого ущерба все-таки пересматривались», – цитирует 29 июля заявление главы думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева ТАСС.

По его словам, приказ будут пересматривать осенью. Николаев уверен, что помимо экономических показателей необходимо принимать во внимание «ущерб природным ресурсам». «Нам нужно учитывать в том числе и вред, наносимый людям, особенно детям», – добавил глава думского комитета.

Общая площадь лесных пожаров летом 2019-го составила 2,3 млн га. Рослесхоз уверен, что «кризиса с пожарной ситуацией точно нет». Одним из самых пострадавших регионов стал Красноярский край, где зафиксировали 71 пожар на общей площади около 978 тыс. га. На территории края и Эвенкийского муниципального района введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. Кроме того, пожары выявлены в Иркутской области, Якутии, Ханты-Мансийском округе и Ямале. Некоторые лесные пожары почти не тушат из экономических соображений.