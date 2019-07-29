Мотоциклистка улетела с дороги на Выборгском шоссе, байк застрял в заборе

На севере Петербурга утром 29 июля в ДТП пострадала мотоциклистка. А выходные отметились несколькими смертельными мото-ДТП в Ленобласти.

Об утреннем происшествии в Петербурге сообщают в группе «Мотосолидарность ДТП». Авария произошла на пересечении Выборгского шоссе с проспектом Просвещения. Женщина на мотоцикле Honda вылетела с проезжей части и врезалась в металлическое ограждение на разделительной полосе.

По словам очевидцев ДТП, мотоциклистку подрезали, пишет участница «Мотосолидарности» Светлана. В результате аварии женщина получила переломы и закрытую черепно-мозговую травму и была доставлена в больницу, добавляет она.

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В Ломоносовском районе Ленобласти утром 27 июля ДТП с мотоциклом закончилось трагедией. По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, около 7:20 на 4-м километре автодороги Красное Село – Гатчина – Павловск 34-летний мужчина на мотоцикле Kawasaki не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем SsangYong под управлением 32-летнего мужчины.

В результате байкер получил многочисленные травмы. Его пассажир, мужчина 30-35 лет на вид, скончался в машине скорой помощи.

Еще один человек погиб в Кингисеппском районе Ленобласти. Около 23:35 27 июля у дома 8 по улице Котовского в Ивангороде мужчина лет 30-35 на вид, двигаясь на мопеде от улицы Пасторова к дому 1 по Котовского, не справился с управлением и в результате наехал на бордюрный камень и ударился о дерево. От полученных травм он скончался на месте, сообщили в ГИБДД.

А в Петербурге ночью субботы мотоциклист насмерть сбил пешехода. ДТП произошло на пересечении проспекта Ветеранов с улицей Генерала Симоняка вне зоны пешеходного перехода.