200 тысяч человек подписались на «Фонтанку» «ВКонтакте»

Официальная группа «Фонтанки.ру» в социальной сети «ВКонтакте» доросла до 200 000 человек. По сравнению с пятимиллионным Петербургом это, конечно, немного. Но если все наши подписчики соберутся вместе, то не хватит «Газпром Арены».

Ежедневно в группе выходят десятки новостей, фото и видео, мы освещаем главные события Петербурга, России и мира, пишем аналитические статьи и расследования, общаемся с читателями в комментариях. Мы стараемся делать наше сообщество красивым и информативным, всегда в контакте с подписчиками и радуемся лайкам.

Если вы до сих пор не с нами, то подписывайтесь на нашу группу «ВКонтакте». А еще на наш канал в Telegram, сообщество в Facebook, а также на Twitter и Instagam.