Стыковка прошла неудачно. Петербурженка промахнулась мимо стула и отсудила у банка 15 тысяч рублей

Предательски отъехавший стул стал предметом судебного разбирательства в Петербурге. Клиентка банка не смогла усесться с комфортом и получила травмы.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 29 июля, с иском в Красногвардейский суд обратилась Нинель Брук. Петербурженка собиралась открыть срочный вклад в офисе банка «ФК Открытие» на Невском проспекте. Её пригласили в кабинет и предложили сесть в кресло напротив сотрудника. Но стыковка не удалась. В самый ответственный момент стул на колёсиках отъехал. Падение затормозила рука. У пострадавшей позже диагностировали перелом лучевой кости со смещением.

Суд назначил экспертизу травмоопасному предмету мебели. В результате исследования было установлено, что стул компании IKEA предназначен для домашнего использования, а не для офисного. В банке уверяют, что стул использовался по назначению, иск «Открытие» не признает.

Суд удовлетворил требования горожанки частично, обязав банк ей заплатить 15 тысяч рублей морального вреда и 300 рублей за оплату госпошлины. Дама же рассчитывала на 136 585 рублей.