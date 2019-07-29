Смольный снес незаконную автомастерскую и кафе во Фрунзенском районе. Владельцы бизнеса успели скрыться

Комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил от нелегального бизнеса принадлежащий городу участок на улице Фучика, вблизи дома 17.

Как рассказали в ведомстве 29 июля, территорию более 200 кв. м занимали кафе, магазин по продаже запчастей, автосервис и три транспортных контейнера.

Смольный никому не сдавал в аренду этот участок. Съехать добровольно пользователи отказались, поэтому было решено демонтировать строения силами ККИ.

По словам чиновников, они намерены привлечь к административной ответственности за самовольное размещение объектов благоустройства владельца контейнеров. А вот установить собственника и пользователя автосервиса и общепита ККИ не удалось: в заведениях уголок потребителя отсутствовал, уточнили в ведомстве.