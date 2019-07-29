Смольный одобрил проект строительства новых мощностей «Петролеспорта». «Фонтанка» писала, как эта стройка грозит нарушить пространственно-временной континуум

Члены правительства Петербурга одобрили передачу участков под строительство новых причалов «Петролеспорта» на островах Вольный и Дамба Гребенка. Стоимость проекта – порядка 4 млрд рублей.

Вопрос предоставления участков под строительство был положительно решен на совещании членов правительства 29 июля. Единственным моментом, вызвавшим вопросы у участников, было транспортное обеспечение окрестностей, но ранее этот пункт был согласован с КРТИ. Объем мощностей предприятия увеличится примерно на 40%.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о специфическом проекте «Петролеспорта», в соответствии с которым компания должна построить на островах Вольный и Дамба Гребенка 8 объектов капстроительства, по сути – небольшой порт. На специфику обратили внимание читатели, которые сообщили, что на момент появления проекта договора на земельных участках вовсю шло строительство, а часть объектов была завершена. Роман Голованов 29 июля не подтвердил эту информацию, отметив, что речь идет о модернизации объектов и строительстве новых.