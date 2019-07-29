Александр Беглов осмотрел построенные в ЖК «Северная долина» социальные объекты

Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», сообщает о визите временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова на площадки шестого детского сада и третьей школы в жилом комплексе «Северная долина». Новые социальные объекты планируется открыть в сентябре.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего объезда Выборгского района осмотрел шестой детский сад и третью школу в жилом комплексе «Северная долина». В мероприятии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец и генеральный директор «Главстрой Санкт-Петербург» Александр Лелин.

Социальные объекты на улице Федора Абрамова были введены в эксплуатацию компанией «Главстрой Санкт-Петербург» летом текущего года в рамках проекта комплексного освоения территории. Открытие школы и детского сада запланировано на сентябрь.

В школе №469, рассчитанной на 825 мест, на площади 22 374 кв. м расположились учебные классы, столовая, медицинский кабинет, библиотека, актовый зал и другие помещения. Два школьных бассейна размещены в отдельном здании, которое соединено с основным корпусом школы крытой галереей.

В детском саду №11 на площади в 5 900 кв. м оборудованы 12 групп для 220 воспитанников раннего, младшего и старшего дошкольного возраста, кухня-столовая, медицинский кабинет. Предусмотрены бассейн, залы для гимнастических и музыкальных занятий, помещения для организации специальных кружков, учебы и развития.

Планируется, что к моменту завершения проекта в «Северной долине» будут функционировать 12 детских садов и 10 школ, подстанция скорой помощи на восемь машин, детская и взрослая поликлиники, пожарная часть, отделения полиции и связи. Комплексное развитие инфраструктуры «Северной долины» ведется в соответствии с утвержденной городскими властями «дорожной картой».

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.