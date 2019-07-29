Партия Зеленского займет все посты в правительстве Украины

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил, что Владимир Зеленский после прошедших выборов в Верховную раду заберет все министерские портфели себе.

Как сообщил Герус «РБК-Украина» 29 июля, формально в парламенте уже есть коалиция, и это монобольшинство президентской партии. Возможно, Зеленский будет сотрудничать с партией музыканта Святослава Вакарчука «Голос», но это будет зависеть от позиции и пожеланий последней. Постов в правительстве сторонники Вакарчука в любом случае не получат.

«Нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю», — сказал Герус.

По словам Зеленского, предложение Вакарчуку было сделано еще в начале президентской кампании. Готовность к переговорам подтверждал и сам Вакарчук.

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Стремление к сотрудничеству с «Голосом» выражала и «Европейская солидарность» Петра Порошенко. С Вакарчуком бывший президент планировал сотрудничать для «недопущения российского реванша».