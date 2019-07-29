«Сложное финансовое положение». Грузинские авиаперевозчики недосчитались десятков миллионов долларов после российского запрета на полеты в республику

Флагманская авиакомпания Грузии Georgian Airways подсчитала убытки после введенного в июле запрета на прямое авиасообщение между соседними странами.

«Приостановка прямого авиасообщения между Грузией и Россией нанесла существенный удар по авиакомпании Georgian Airways и поставила ее в сложное финансовое положение. <...> Авиакомпания в общей сложности понесла ущерб примерно в 25 миллионов долларов», – цитирует 29 июля заявление Georgian Airways ТАСС.

В компании подчеркнули, что почти 80% уже реализованных билетов пришлось возвращать, а число желающих полететь в Грузию резко сократилось.

В Georgian Airways обратились к властям для получения поддержки. Руководство страны согласилось частично компенсировать убытки.

С 8 июля вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Решения российского руководства связаны с обстановкой в Грузии. Минтранс РФ объяснил, что запрет будет действовать «до момента полного погашения задолженности».