«Сложное финансовое положение». Грузинские авиаперевозчики недосчитались десятков миллионов долларов после российского запрета на полеты в республику
Флагманская авиакомпания Грузии Georgian Airways подсчитала убытки после введенного в июле запрета на прямое авиасообщение между соседними странами.
«Приостановка прямого авиасообщения между Грузией и Россией нанесла существенный удар по авиакомпании Georgian Airways и поставила ее в сложное финансовое положение. <...> Авиакомпания в общей сложности понесла ущерб примерно в 25 миллионов долларов», – цитирует 29 июля заявление Georgian Airways ТАСС.
В компании подчеркнули, что почти 80% уже реализованных билетов пришлось возвращать, а число желающих полететь в Грузию резко сократилось.
В Georgian Airways обратились к властям для получения поддержки. Руководство страны согласилось частично компенсировать убытки.
С 8 июля вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Решения российского руководства связаны с обстановкой в Грузии. Минтранс РФ объяснил, что запрет будет действовать «до момента полного погашения задолженности».
Справка:
С 8 июля вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Решения российского руководства о запрете полетов связаны с обстановкой в Грузии. Протесты у грузинского парламента начались накануне 20 июня и быстро переросли в столкновения между митингующими и полицией. Для разгона многотысячной акции полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек, из которых 80 оказались сотрудниками полиции. Также МВД республики сообщило, что в результате акции были задержаны 305 человек. Выход людей на улицу был спровоцирован действиями российского депутата и главы Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. Он открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента, что вызвало возмущение сначала оппозиционных депутатов из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», а потом и грузинской общественности. Протестующие обвинили спикера парламента Ираклия Кобахидзе в предательстве родины и потребовали от него уйти в отставку. Кобахидзе выполнил требования протестующих на следующий день. Кроме того, в отставку подал организатор Межпарламентской ассамблеи православия Закария Куцнашвили.