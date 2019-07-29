Дорожки из террасной доски и площадки для отдыха украсили берег ЖК «Невские паруса»

Setl Group

Берег у жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» превратился в уютное место для прогулок и отдыха. Девелопер Setl Group реализовал здесь проект рекреационной зоны, сохранив первозданную красоту и уникальность живописной территории, где Нева делает крутой поворот.

На берегу возле жилого комплекса созданы газоны и высажен белый дерен – его оливково-бордовые ветви сохраняют цвет и радуют глаз даже зимой. От жилого комплекса к берегу ведет аккуратная деревянная лесенка. Проложена пешеходная дорожка и благоустроена площадка для отдыха – Setl Group выполнил их отделку из террасной доски красивого темно-шоколадного цвета. А возле реки появились комфортные рекреационные зоны: песчаная площадка для игры в волейбол и территория для размещения временного летнего кафе.

Setl Group

Совсем скоро, после ввода последних очередей в эксплуатацию, жильцы смогут гулять по уютным дорожкам и любоваться с песчаного спуска водной гладью реки, ее плавным течением и зеленым Невским лесопарком напротив.

На берегу все максимально приближено к природе – песчаный спуск, зеленые растения, натуральная и экологичная отделка рекреаций. Неподалеку малыши играют на необычной детской площадке, выполненной в виде «морского порта» с кораблем и катерами. А над берегом поднимают паруса корабли на ярких фасадах жилого комплекса, который будет полностью достроен в текущем году. На его территории уже работает муниципальный сад на 220 мест с бассейном, возведенный Setl Group.

Setl Group

Эксклюзивным брокером проекта «Невские паруса» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Невские паруса" – застройщик ООО «Евростройпроект», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations