Оказали помощь, вывезли на остановку. Обморочных зрителей парада ВМФ в Кронштадте эвакуировали за территорию праздника

Своеобразную экспресс-эвакуацию применили петербургские спасатели в День ВМФ в Кронштадте. Пожилым зрителям, которые чувствовали себя плохо, предлагали не больницу, а бесплатную дорогу до ближайшей остановки общественного транспорта.

О вывозе зрителей с территории праздника сообщает 29 июля комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

«К медработникам на южной оградительной стенке в Кронштадте обратились несколько пожилых граждан, которые жаловались на недомогание из-за жары. Им оказали необходимую помощь. Во избежание повторения ухудшения самочувствия было принято решение на специальной лодке в сопровождении спасателей доставить их до места остановки общественного транспорта», – говорится в релизе.

Безопасность на параде обеспечивалась силами Смольного. Акваторию патрулировали десять спасательных судов.

На южной стенке Кронштадта одновременно собрались 12 тысяч человек fontanka.ru/2019/07/28/028/, до форта Константин добрались еще 15 тысяч. Совокупная аудитория парада на Котлине по сравнению с прошлым годом сократилась в два раза.