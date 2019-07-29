Смольный готов подписать концессионное соглашение о строительстве медицинского центра в Славянке

Правительство Петербурга одобрило проект соглашения о возможности подписания соглашения по строительству консультационно-диагностического центра в Пушкинском районе города. "Евромед" представлял его на ПМЭФ-2019.

Как сообщает 29 июля корреспондент "Фонтанки", глава коминвеста Роман Голованов сообщил, что автором частной концессионной компании является ООО "Русская Балтика", входящее в группу "Евромед". Проект соглашения опубликуют, после чего у других потенциальных инвесторов будет 45 дней, чтобы в него вмешаться. Если они не выразят интереса, договор подпишут с "Русской Балтикой". Строительство должно закончиться до 2023 года, при этом по концессии инвестор сможет его эксплуатировать до 2049 года.

Напомним, проект был представлен в ходе последнего Петербургского международного экономического форума. Правительство Северной столицы и ООО «Русская Балтика» подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве консультативно-диагностического центра «Славянка».