Российское МВД хочет заочно арестовать богатейшего политика Молдавии

Следственный департамент МВД попросил Тверской суд Москвы арестовать заочно бежавшего из Молдавии бизнесмена и политика Владимира Плахотнюка за организацию преступного сообщества.

«В Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство следственного департамента МВД об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Плахотнюка Владимира Георгиевича. Судебное заседание было назначено сегодня в 15:30 мск, однако заявлено ходатайство о переносе на завтра», – заявили https://tass.ru/proisshestviya/6711644 29 июля ТАСС в столичном суде.

Плахотнюк обвиняется сразу по нескольким статьям УК РФ: 1 и 2 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и части 3 статьи 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов").

Напомним, 9 июня этого года Конституционный суд Молдавии принял решение о временной передаче полномочий президента исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу. Это сделано для роспуска парламента и назначения досрочных выборов – президент страны Игорь Додон сделать это отказывался, что сочли невыполнением конституционных обязательств с его стороны. Действия противников Додон назвал «узурпацией власти», а решение Конституционного суда объяснил его подконтрольностью. В качестве ответа Додон пригрозил «мобилизацией» – внутренней и внешней. В последующие дни сторонники Додона на акциях протеста смогли повлиять на ставленников Плахотнюка, и они отказались от власти. В середине июня на фоне политической ситуации он бежал из страны.

Реклама



В МВД РФ полагают, что Плахотнюк, предположительно, является одним из руководителей транснационального наркосиндиката, наладившего поставки растительного наркотика из Северной Африки в страны СНГ, в том числе в Россию. Так, в иерархии сообщества бывший председатель Демократической партии Молдовы занимал не последнее место. Он мог влиять на политическую ситуацию в стране и органы госвласти, при этом с противниками якобы разбирался криминальными методами. Кроме того, как считают следователи, с целью личного обогащения он вступил в сговор с лидерами организованной преступности страны.

Как уточняют в МВД РФ, с 2012 года российские полицейские совместно с коллегами из Молдавии, Белоруссии и Испании установили и привлекли к ответственности 60 человек и изъяли больше тонны наркотиков.