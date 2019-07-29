В Хельсинки арестовали педофила, жертвами которого стали по меньшей мере 12 детей

В столице Финляндии арестован мужчина, урождённый в 1950-х, которого подозревают в нескольких изнасилованиях и сексуальной эксплуатации детей при отягчающих обстоятельствах. Его жертвами, по данным следствия, стали как минимум 12 несовершеннолетних девочек.

Полиция опубликовала фото подозреваемого, подчеркнув, что речь идёт о серьёзных преступлениях против детей, поэтому им понадобится любая информация, которая может помочь в расследовании.

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Kuvan avulla henkil?t, jotka ovat olleet miehen kanssa tekemisiss?, voivat arvioida, onko heill? mahdollisesti tietoja, jotka voivat edist?? rikostutkintaa. Tiedossamme on ainakin yksi asianomistaja, jonka henkil?llisyytt? emme viel? ole saaneet selville. https://t.co/20rppL9euZ pic.twitter.com/WFiAtpYwda — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) July 29, 2019

«Нам известно по меньшей мере о ещё одной жертве, личность которой пока не установлена. Возможно, что некоторые из жертв даже не знают о том, что их эксплуатировали, поскольку многие из известных полиции жертв находились в бессознательном состоянии из-за алкоголя или других психоактивных веществ», – говорит следователь Саара Асмунд.

Среди молодёжи мужчину звали Эно. Он заманивал жертв в свою квартиру на востоке Хельсинки алкоголем и наркотическими лекарствами. По данным полиции, преступления начались в 2006 году.