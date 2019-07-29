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Финляндия
29.07.2019 13:05
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В Хельсинки арестовали педофила, жертвами которого стали по меньшей мере 12 детей

В столице Финляндии арестован мужчина, урождённый в 1950-х, которого подозревают в нескольких изнасилованиях и сексуальной эксплуатации детей при отягчающих обстоятельствах. Его жертвами, по данным следствия, стали как минимум 12 несовершеннолетних девочек.

Полиция опубликовала фото подозреваемого, подчеркнув, что речь идёт о серьёзных преступлениях против детей, поэтому им понадобится любая информация, которая может помочь в расследовании.

 

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«Нам известно по меньшей мере о ещё одной жертве, личность которой пока не установлена. Возможно, что некоторые из жертв даже не знают о том, что их эксплуатировали, поскольку многие из известных полиции жертв находились в бессознательном состоянии из-за алкоголя или других психоактивных веществ», – говорит следователь Саара Асмунд.

Среди молодёжи мужчину звали Эно. Он заманивал жертв в свою квартиру на востоке Хельсинки алкоголем и наркотическими лекарствами. По данным полиции, преступления начались в 2006 году.


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