На городском пляже в Великом Новгороде под винтами катера погибла купальщица. Водитель скрылся

Водителя катера, насмерть сбившего в реке Волхов купальщицу, ищут в Великом Новгороде. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Северо-Западного транспортного СК 29 июля.

Смертельная авария на воде произошла на популярном городском пляже у Юрьева монастыря двумя днями ранее. 54-летнюю женщину сбил катер. Очевидцы в социальных сетях рассказали, что купальщица плавала за буйками. Капитан судна после столкновения скрылся. Пострадавшую вытащили на берег, но спасти её не удалось.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).