Третий детский сад в «Новом Оккервиле» будет готов в 2020 году

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

Пристроенный детский сад в 6-й очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль» будет готов в 2020 году. К лету 2020-го его планируется оборудовать и передать на баланс Всеволожского района, который, в свою очередь, рассчитывает открыть его в сентябре того же года.

Детский сад предназначен для 150 воспитанников. Он расположен во дворе 6-й очереди, окончание строительства которой – IV квартал 2019 года. На данный момент здание возведено под крышу, остеклено, в нем выполняются внутренние отделочные работы.

Напомним, что это уже третий детский сад на территории жилого комплекса «Новый Оккервиль». Первый детсад с плавательным бассейном был открыт в 2012 году. Помимо дошкольных групп, здесь также функционируют центр развития ребёнка, досуговые кружки и спортивные секции. Второй детский сад на 100 мест работает при государственной школе с 2017 года. Еще одно отдельно стоящее дошкольное учреждение на 295 мест также строится на территории микрорайона «Новый Оккервиль».

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Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Оккервиль» – застройщик ООО «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/