Генпрокуратура России поручила проверить сведения о преследовании дагестанского журналиста Гаджиева

Генпрокуратура РФ поручила прокурору Дагестана провести проверку сведений об уголовном преследовании редактора раздела "Религия" дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма, после обращения СПЧ в его защиту, сообщается на сайте Совета 29 июля.

"Ваше обращение и жалоба главного редактора издания "Черновик" Маирбека Агаева о необоснованности уголовного преследования журналиста Абдулмумина Гаджиева, непричастности его к террористической деятельности, нарушениях при расследовании уголовного дела в отношении него, а также по другим вопросам, рассмотрены. Принимая во внимание, что по изложенным доводам руководством нижестоящей прокуратуры решения не принимались, с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору Республики Дагестан поручено организовать тщательную проверку сообщаемых сведений, информировать вас и заявителя о результатах", – говорится в ответе Генпрокуратуры на открытое письмо СПЧ, который приводится на сайте Совета.

Советский районный суд Махачкалы 18 июня арестовал Гаджиева на два месяца, после чего защита заявила, что обжалует это решение, и направила апелляцию в Верховный суд республики. ВС Дагестана 3 июля, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил журналиста под арестом. Следствие в суде ходатайствовало оставить меру пресечения первой инстанции в силе, аргументируя это тем, что Гаджиев может бежать за пределы страны. После этого адвокаты заявили, что подадут жалобу в Европейский суд по правам человека. После ареста Гаджиева дагестанские еженедельники "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" вышли с одинаковой первой полосой c лозунгами "Я/Мы – Абдулмумин Гаджиев " и #Свободу Абдулмумину. Коллеги назвали его "вторым Голуновым".

Сам Гаджиев свою вину не признает и связывает дело со своей журналистской деятельностью. Адвокаты заявляли, что не согласны с позицией суда, который не принял во внимание доводы защиты.