Япония взволнована планируемым визитом Медведева на Курилы
Японский МИД высказал недовольство тем, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев собирается посетить южную часть Курильских островов.
«Это несовместимо с позицией нашего правительства», – цитирует 29 июля заявление министра иностранных дел Таро Коно ТАСС.
Ранее Мунэо Судзуки, советник премьер-министра Синдзо Абэ, предупредил, что Медведев может посетить остров Итуруп 1-2 августа. Пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов, в свою очередь, не стал комментировать планы главы кабмина, добавив, что Медведев может посетить любой российский регион.
Напомним, что это будет далеко не первый визит премьер-министра РФ на Итуруп. Так, летом 2015 он прилетел на остров. Поездки российских чиновников в регион вызывают недовольство в Токио.
Справка:
У России и Японии отсутствует мирный договор по окончании Второй мировой войны. Условием его заключения Токио поставил возвращение островов Южно-Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В ноябре 2018 года, после встречи Путина и Абэ в Сингапуре, стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.
Однако пока Москва и Токио не пришли ни к какому соглашению.