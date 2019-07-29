«То, что ему по лицу накидали, это нормально»: основатель «Чайфа» прокомментировал драку моряков на Дворцовой

Гитарист и один из основателей группы «Чайф» Владимир Бегунов прокомментировал «Фонтанке» пьяную драку молодых людей в форме моряков, завершившуюся распылением газового баллончика в толпе зрителей на Дворцовой площади в Петербурге.

«Праздник, пьяные люди, охраны не было, что тут комментировать? Я видел трех девочек, которым ни за что попало, и это отвратительно. То, что ему по (лицу) накидали, это нормально. А как он газовый баллон пронес и как его проверяли — вот это меня беспокоит, серьезная ведь штука», – сказал 29 июля Бегунов.

Напомним, в восьмом часу вечера на Дворцовой площади выпившие молодые люди в форме моряков вступили в конфликт с одним из зрителей. Последний держал в кармане газовый баллончик, который пустил в ход. Тем, кто оказался вблизи с источником газовой атаки, оказали медицинскую помощь.

Солист «Чайфа» Владимир Шахрин с самого начала пытался угомонить разбушевавшихся моряков на Дворцовой и призывал задержать «распылителя», который пытался сбежать. Видео можно посмотреть здесь.