Шокер, пряжка, сигарета. В Петербурге чиновники простили фигурантам уголовного дела «воспитательные» пытки ребенка

Виновными в истязании 13-летнего школьника признаны петербуржцы Сергей Караванов и Иван Беляков. Ребенка они пытали электрошокером, зажженной сигаретой и ремнем с металлической пряжкой, но от муниципальных чиновников удостоились всепрощения.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 29 июля, уголовное дело по статье 117 УК «Истязания несовершеннолетнего с применением пытки» рассматривал Фрунзенский суд Петербурга.

«Беляков приговорен к четырем годам общего режима, Караванов – к семи годам строгого, по совокупности с приговором Пушкинского районного суда», – уточнили в пресс-службе. В Пушкине Караванова судили за незаконный оборот и сбыт наркотиков, приговор ему огласили 6 июня, следует из картотеки суда.

Запрещенные вещества стали поводом и для истязания ребенка в купчинской квартире в феврале 2019 года. Караванов и Беляков пришли в гости на Балканскую улицу. Их принимала местная жительница. В квартире находились ее дети – 13-летний потерпевший и годовалая дочь. Якобы подсудимые застали мальчика за проявлением нездорового интереса к младшей и решили проучить. Караванов находился в опьянении после употребления психотропных веществ. С Беляковым они на двоих нанесли не менее 19 ударов ремнем с пряжкой, не менее четырех ударов ногами и руками по спине. Беляков нанес школьнику несколько ударов электрошокером в грудь, а о его голову потушил сигарету. Караванов деятельно помогал другу.

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Как писала «Фонтанка», при гульбе в купчинской квартире взрослые недосчитались пакетика с запрещенным веществом. Мальчик не раз прятал психотропы и наркотики от матери, и в ту ночь это могло стать настоящим или дополнительным поводом для расправы.

После пыток дети были изъяты из семьи, мать лишена родительских прав. В суде интересы потерпевшего на правах законного представителя представлял главный специалист отдела опеки и попечительства муниципального округа «Балканский» Александр Григорьев. Он сообщил суду, что материальных и моральных претензий к фигурантам не имеет.