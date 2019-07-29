Монолитный каркас ЖК «Полис на Московской» полностью готов

ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» продолжает строительство жилого квартала «Полис на Московской» рядом с площадью Победы и Пулковским парком.

В настоящее время завершены работы по заливке монолитного железобетонного каркаса зданий: оба дома возведены под крышу. В ближайшее время строители приступят к следующему этапу – кирпичной кладке нужных стен. Кроме этого, началось возведение внешней части встроенно-пристроенного детского сада на 75 мест.

Новый городской «Полис на Московской» возводится в пешей доступности от ст. м. «Московская». Два корпуса высотой 11-12 этажей расположатся на закрытой охраняемой территории. В составе комплекса будет возведен детский сад на 75 мест. Для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг на 347 машино-мест. На первых этажах жилых корпусов располагаются коммерческие помещения.

Всего в проекте 762 квартиры различных планировок и метражей – от студий до 4-комнатных, в том числе с европланировками. В каждой квартире установлена система «Умный дом». Окончание строительства запланировано на IV квартал 2020 года.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents