Легкомоторный самолёт разбился в Финляндии. Один человек погиб

Легкомоторный самолёт потерпел крушение в Каяани, Финляндия. Об этом сообщает 29 июля местная полиция.

По предварительным данным, воздушное судно упало в поле вечером 28 июля, сделав перед этим сальто через нос.

Оно вылетело около 18 часов из Раутаваара и должно было приземлиться через пару часов в городе Оулу на западе страны. Однако местные жители заметили, что у самолёта в воздухе явно какие-то проблемы с двигателем, и он теряет высоту. Пилот 1951 г. р., который был в кабине один, не сумел приземлиться в экстренной ситуации и в результате скончался на месте от полученных травм.

Полиция расследует обстоятельства трагедии.