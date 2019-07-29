Число жертв ДТП на Киевском шоссе выросло до пяти: одна из двух выживших скончалась в больнице

В больнице города Луги Ленинградской области скончалась девушка, доставленная туда после смертельного ДТП на Киевском шоссе 28 июля. Неудачный выезд на «встречку» унес жизни пяти человек.

Авария произошла в 11:30 28 июля на 134-м километре федеральной трассы Р-23 Петербург – Псков. Как сообщали в ГИБДД, водитель Mitsubishi Pajero по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там KIA Sorento. «Решил обогнать в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен», – пишет «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД.

В результате аварии четыре человека погибли на месте: 45-летний водитель «Паджеро» и его 48-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье, 43-летняя водитель «Соренто» и женщина, ехавшая с ней на переднем сиденье – на вид ей было лет 40-45. Еще двое пассажиров «КИА» с сочетанными травмами были доставлены в лужскую больницу: 30-летний житель Башкирии – в тяжелом состоянии, 19-летняя петербурженка – в крайне тяжелом.

По информации 47News, 29 июля 19-летняя пострадавшая скончалась в больнице. По предварительным данным, девушка ехала на заднем сиденье KIA. Ее «сосед» находится в реанимации.

Реклама



Как стало известно «Фонтанке», за рулем Mitsubishi находился 45-летний житель Луги, работавший в частном охранном предприятии. Нарушений ПДД за ним числится мало. Мужчина всего несколько дней не дожил до собственного дня рождения.