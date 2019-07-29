«Кризиса с пожарной ситуацией точно нет». Рослесхоз оценил угрозу от лесных пожаров

Российское федеральное агентство лесного хозяйства заявило, что площадь лесных пожаров сейчас почти в два раза меньше, чем в прошлом году.

«Количество пожаров у нас больше, чем в 2018 году, но что касается площади, то она практически в два раза ниже, чем на эту же дату в прошлом году. Кризиса с пожарной ситуацией в РФ точно нет. Это же касается и Сибирского федерального округа, и Красноярского края», – цитирует 29 июля заявление врио руководителя ведомства Михаила Клинова ТАСС.

По его словам, общая площадь лесных пожаров летом 2019-го составила 2,3 млн га.

Одним из самых пострадавших регионов стал Красноярский край, где зафиксировали 71 пожар на общей площади около 978 тыс. га. На территории края и Эвенкийского муниципального района введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. Кроме того, пожары выявлены в Иркутской области, Якутии, Ханты-Мансийском округе и Ямале. Некоторые лесные пожары почти не тушат из экономических соображений.