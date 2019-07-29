МИД предупредил россиян на Сицилии: не приближайтесь к Этне

Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) 29 июля предупредил российских граждан, находящихся на итальянском острове Сицилия, о возросшей и опасной активности вулкана Этна.

#Италия – на о. #Сицилия зафиксирована повышенная активность вулкана Этна; объявлен «желтый» уровень опасности; возможны ограничения движения транспорта и изменения в работе аэропортов pic.twitter.com/mLgQuKBCQy — МИД России ?? ДСКЦ (@MID_travel) 29. Juli 2019

"Италия – на острове Сицилия зафиксирована повышенная активность вулкана Этна, объявлен "желтый" уровень опасности, возможны ограничения движения транспорта и изменения в работе аэропортов", – говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Заметное усиление активности Этны специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) зарегистрировали в ночь на 19 июля, хотя вулкан проснулся еще 14 июля. Речь идет об извержении из так называемого "нового кратера", находящегося в верхней части юго-восточного склона Этны. Тепловые камеры зафиксировали образование фонтанов раскаленной лавы, взрывы, выбросы пепла и даже небольшой лавовый поток. Эти явления сопровождаются колебаниями земной поверхности малой и средней силы.