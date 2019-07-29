Милана Тюльпанова рассказала, как обращаться с абьюзером

Дочь сенатора, не состоявшийся пока муниципальный депутат, экс-жена знаменитого футболиста Милана Тюльпанова провела первый в своей жизни вебинар. Тема — «Есть ли жизнь после абьюзинга», однако в центре внимания оказалась не новая жизнь Миланы, а приемы самообороны против патриархальных мужчин-манипуляторов.

скриншот с канала /www.youtube.com/ ТБН

Драма, развернувшаяся во время развода Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова, была запрограммирована в детстве. Спасти отношения было невозможно. Вступить в новые — до сих пор тяжело. Выходить замуж по молодости и по любви — глупо, сначала следует развить собственную личность. После непростого развода Милана Тюльпанова начала активно нести в массы полученные знания о том, как не надо строить отношения с мужчинами — и постепенно превращается в апостола феминизма. «Фонтанка» прослушала двухчасовой вебинар и выбрала главное.

Никогда в жизни не думала, что меня это коснется. Только после появления общего ребенка, когда все шло к разводу и я первый раз в жизни попала к психологу, я услышала это слово — абьюз. Для меня это было дико.

Можно ли спасти отношения с абьюзером? Нет. Абьюзер — это перверзный нарцисс, который питается энергией жертвы. И в большинстве случаев мы сами таких людей к себе притягиваем, потому что мы в чем-то слабы. Возможно, это идет из детско-родительских отношений. Нас где-то недохвалили, недолюбили родители. По крайней мере, в процессе своего общения с психологами я пришла к этому.

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Как все начинается? Вы встречаете человека. Он кажется вам замечательным. Это первая стадия — обольщение. Если у него есть какие-то косяки — бывшие жены, отобранные дети — он рассказывает об этом так, что вы думаете: это же святой человек, как с ним могло произойти столько ужасного в жизни. Абьюзеры знают, как манипулировать сознанием жертвы — человека, который ищет любовь и готов отдавать любовь.

У меня были все признаки отношений с абьюзером. Все начинается с того, что, когда ты уже влюблена в этого человека, у него, как у манипулятора, возникает желание тебя использовать. Любой абьюзер свою жертву хочет морально уничтожить. Ему не нравится любить вас и ухаживать за вами. Ему нравится власть. Он постепенно начинает ограничивать твою свободу: не пиши подругам, не общайся с мужчинами. Если он делает что-то плохое, в итоге начинаешь извиняться ты. В ход идут приемы газлайтинга — это метод эмоционального насилия, когда ответственность перекладывается на тебя. Человек тебе изменил, но виновата в этом ты, потому что ты про это узнала. Перед разводом я нашла у него второй телефон. Здесь многое додумывать не нужно. Я уже все понимала. Я зашла в комнату и спросила: у тебя что, второй телефон? Он ответил, что, если мне что-то не нравится, мы можем развестись. И это манипуляция: у вас семья, маленький ребенок, ты перенесла травму потери отца, ты никогда никуда не уйдешь. И ты проглатываешь это. Как только ты это проглатываешь, ты становишься для абьюзера куском мяса, которым он просто подпитывается.

Он постоянно требует отчета, где, когда и с кем. У меня это доходило до безумия. Сейчас я свободный и самодостаточный человек. Но тогда я не могла выйти из дома, не написав, во сколько я точно вернусь. Если я обещала прийти в 18, а приходила в 18:15, случался жуткий скандал.

Партнер ограничивает вас в эмоциональной близости, деньгах и сексе. Было у кого-нибудь? У меня было. Когда жертва пытается отстаивать свои границы, абьюзер использует метод «ледяного душа» – это бойкот, отказ от общения, угроза разводом. Партнер то слишком горяч, то слишком холоден — у первезных нарциссов наблюдаются перепады настроения. Партнер отказывается признавать ваши сильные стороны и обесценивает достижения. В моем случае любая попытка моей самореализации вне этих отношений не приветствовалась. Я могла работать только с тем, что касается бизнеса моего бывшего мужа, его фонда, его рекламы, его книги. Я как личность и единица не была нужна, я была приложением. И вы будете приложением до тех пор, пока он не высосет всю вашу молодость, энергию и красоту.

«Ледяной душ» чередуется с «сахарным шоу». Он клянется вам в любви, не скупится на подарки, у вас замечательная интимная жизнь. Но в какой-то момент все снова резко меняется, и вы не понимаете, что происходит. А делается это для того, чтобы понять, насколько он властвует над вами и привязал вас к себе.

Я не могу вершить судьбы и говорить: уходите. Уйти сложно. И я ушла не сама. Когда абьюзер понимает, что жертва больше не может дать ему энергию, он бросает ее. А это происходит, когда жертва переживает личную трагедию: смерть близких, потерю работы. И настолько опустошена, что не может больше подпитывать абьюзера.

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Но абьюзеры не отпускают просто так, они мстят. Сейчас я могу об этом говорить. Если у вас есть дети, абьюзер будет пытаться их забрать, потому что так он может на всю жизнь сделать вам больно.

Абьюзеры имеют талант убеждать. Если сесть тет-а-тет напротив него, то он возьмет меня за руку и скажет: «ну, подпиши то-то и то-то» — я так и сделаю.

Мы, женщины, живущие в России, привыкли к тому, что у нас есть как минимум свобода слова. А из нас начинают делать таких вот людей, у которых полностью разрушены границы.

Что делать с абьюзером? Бежать. Иначе вы не сможете заниматься тем, что вам нравится, совмещать работу с воспитанием ребенка, общаться с подругами — потому что вы в клетке. Я долгое время выбирала такую жизнь. Моменты «сахарного шоу» после «ледяного душа» были для меня настоящим счастьем. И я верила, что если я буду сидеть и молчать, все нормализуется и он изменится. Но такие люди не меняются никогда.

Не боюсь ли я нажить врагов после этого семинара? Я в принципе ничего не боюсь. Возможно, такая ситуация произошла у меня в жизни, потому что у меня были проблемы в детско-родительских отношениях. Мой папа очень много работал, и мужского воспитания я недополучила. Я была девочкой-девочкой, искала опоры, была крайне несамостоятельна. И это скорее правило, чем исключение: дети, которые растут в относительно благополучных условиях, не совсем социально адаптированы.

Проблема того, что люди так часто разводятся, не в том, что «не сошлись характерами». Все идет из пережитков СССР, когда говорили, что надо выходить замуж по молодости и по любви. Но мы живем в другое время, человек должен сначала сформировать себя.

Слушала Венера Галеева, «Фонтанка.ру»