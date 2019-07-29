Российский альпинист пропал в Киргизии при спуске с пика Ленина

Российский альпинист пропал в Киргизии при спуске с пика Ленина, сообщает 29 июля издание "АКИпресс" со ссылкой на данные республиканского МЧС. По информации спасателей, россиянин в последний раз выходил на связь 27 июля, когда находился на высоте 5 тысяч метров.

Известно, что восхождение организовывала компания "Горы Азии", пропавший альпинист – 1974 года рождения, другие его данные не приводятся.

"Пропавшего с 29 июля ищут шесть спасателей МЧС, туркомпания планирует привлечь к поискам еще альпинистов-спасателей компании "Ак-Сай Трэвел", которые находятся на высоте 3600 и 4000 метров", – сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пик Ленина – горная вершина Чон-Алайского хребта Киргизии, высота пика – 7 134 метра.